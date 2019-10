Manovra, Misiani: “Dibattito su elementi che valgono 2% del complessivo”

editato in: da

(Teleborsa) – Il viceministro dell’Economia Antonio Misiani torna a difendere la Manovra e conferma l’arrivo della lettera dall’UE con la richiesta di informazioni, con toni ben lontani dalle “letteracce” dell’anno scorso.

Lo fa in una intervista rilasciata a Radio Anch’io, dove parla dell’impianto complessivo della Manovra da 30 miliardi, di cui sono in discussione solo “elementi di dettaglio” che valgono il 2% dell’impianto complessivo.

La manovra – ha rivendicato – “blocca un aumento dell’IVA, che sarebbe costato oltre 500 euro a famiglia, avvia il taglio del cuneo fiscale per aumentare la busta paga dei lavoratori, lancia il più grande programma di investimenti pubblici per l’ambiente nella storia di questo paese”.

“Di per sé – ha aggiunto – l’aumento delle pene non è cifrato dalla ragioneria, non entra nei 30 miliardi della manovra. E’ un punto contenuto nel programma di governo su cui si è raggiunta una intesa di buonsenso“.

Misiani, intervenendo all’assemblea di Confesercenti, ha parlato anche delle misure per l’incentivazione della moneta elettronica, affermando è legata alla riduzione delle commissioni per gli esercenti. “Vogliamo fare un piano di modernizzazione per accompagnare gli italiani a usare sempre di più la moneta elettronica. L’uso comporta delle commissioni. Noi vogliamo azzerarle, prima che entri in vigore l’abbassamento della soglia dei contanti”.

Fra gli altri temi della Legge di bilancio, il viceministro ha precisato che “i premi della lotteria scontrini andranno anche agli esercenti, non solo ai consumatori” e che il governo è pronto a ridiscutere la sugar tax e la tassa sulla plastica “se si trovano coperture alternative”. La prima – ha chiarito – vale 200 milioni ed è stata adottata da molti altri paesi.

E sulla flat tax sotto i 65 mila euro afferma: “Abbiamo scelto un criterio di determinazione forfettaria dei costi. Con una scelta di semplificazione“, ha detto, aggiungendo che si è trattato di “una scelta di buonsenso ed equilibrio”.