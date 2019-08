Manovra minima da 30 miliardi, ma serve flessibilità dalla UE

editato in: da

Mentre al Quirinale è in corso la seconda giornata di consultazioni avviate dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al termine della quali, ne sapremo di più sui contorni della crisi, aperta dalla mozione di sfiducia della Lega e culminata con le dimissioni del Presidente del Consiglio Conte lo scorso 20 agosto, si continua a dibattere dell’appuntamento imminente con la prossima Legge di Bilancio, da varare nel bel mezzo della bagarre politica.

Il Sole24Ore riferisce di una “manovra minima” da almeno 30 miliardi che “un eventuale governo marcatamente politico che dovesse formarsi dopo le consultazioni del Capo dello Stato dovrebbe allestire”. Una cifra sensibilmente più bassa dai 50 miliardi evocati al Senato da Matteo Salvini – nella replica al discorso del premier dimissionario Giuseppe Conte – per alimentare il piano leghista sul taglio delle tasse, con in testa la flat tax, e la spinta gli investimenti.

Ovviamente, anche in caso di un perimetro più ristretto, occorrerebbe avviare un immediato confronto con la Ue, negoziando su nuovi, possibile margini di flessibilità entro i quali muoversi.

“Nel caso di un governo senza sovranisti, Bruxelles potrebbe autorizzare un deficit aggiuntivo di 8-10 miliardi”, scrive ancora il quotidiano economico. Nel caso in cui si tornasse al voto, “il Governo di garanzia chiamato a gestire la ‘fase elettorale’ eviterebbe di varare una legge di bilancio classica e si limiterebbe a neutralizzare per soli 4 mesi (fino ad aprile 2020) le clausole di salvaguardia fiscali e a finanziare le spese obbligate più urgenti per garantire l’agibilità di gestione della Pa all’inizio del prossimo anno”.

Oggi, intanto, occhi puntati al Colle: la delegazione di Fratelli d’Italia ha appena incontrato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “La posizione del partito non cambia – ha dichiarato Giorgia Meloni – le elezioni sono oggi l’unico esito possibile, rispettoso dell’Italia, dei suoi interessi, del suo popolo e della Costituzione”.

La prossima delegazione che salirà al Colle per il colloquio con il Capo dello Stato sarà il gruppo parlamentare Partito Democratico guidato da Nicola Zingaretti. Nel pomeriggio spazio agli ex colleghi di Governo, Lega e Cinquestelle.