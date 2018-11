Manovra, messaggi di pace tra Roma e Bruxelles. Conte:”Clima sereno” e Juncker: “Ti amo Italia”

editato in: da

(Teleborsa) – Roma e Bruxelles, prove di pace. Durante il vertice Ue sulla Brexit, “c’è stata occasione di scambiare delle opinioni con gli altri leader europei” sulla manovra finanziaria italiana, “a cominciare dalla cancelliera tedesca Angela Merkel e dal presidente francese Emmanuel Macron; il clima si conferma buono, di fiducia reciproca, confidiamo di poter completare questo percorso con reciproca soddisfazione”. Queste le parole del presidente del Consiglio Giuseppe Conte che ha parlato alla stampa al termine del Consiglio europeo straordinario oggi a Bruxelles.

Ai giornalisti che lo incalzavano sulle mosse future, il premier ha risposto: “Vedremo, lo scopriremo alla fine”. E a una domanda sulle richieste dell’Ue, se si sia parlato di abbassare il deficit italiano, Conte ha replicato: “Noi ragioniamo sempre sulle riforme, su quello che occorre per realizzare le promesse che abbiamo fatto”.

Il presidente del Consiglio, infine, ha confermato che con i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini “è programmato un vertice stasera, a meno che non ci sia un rinvio a domani, ma è programmato stasera, stiamo definendo i dettagli”.

Soddisfatto anche il presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker:“Abbiamo avuto un incontro vivace e interessante ieri sera con il presidente Conte; abbiamo convenuto di restare in contatto permanente per ridurre le divergenze che possono esistere fra la Commissione e l’Italia. Ho chiarito che noi non siamo in guerra con l’Italia”. Lo ha detto ai giornalisti italiani, al suo arrivo al vertice Ue dedicato alla Brexit, oggi a Bruxelles.

MESSAGGI D’AMORE: “TI AMO ITALIA” – “L’Italia per me – ha sottolineato il presidente della Commissione – è l’amore di una vita, perchè sono cresciuto con gli immigrati italiani” che in Lussemburgo “a migliaia che lavoravano nell’edilizia e nella siderurgia. Tutti i miei vicini sono sempre stati e sono tuttora italiani” e ha concluso, in italiano: “Ti amo Italia!”.