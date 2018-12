Manovra, maxiemendamento al Senato in attesa della fiducia

editato in: da

(Teleborsa) – È caos al Senato dopo il via libera al maxiemendamento alla Manovra, arrivato nel tardo pomeriggio di oggi, 22 dicembre 2018, dalla commissione Bilancio.

Il testo infatti è stato votato solo dalla maggioranza mentre le opposizioni hanno abbandonato la commissione. “Dateci un testo, vergogna, siete dei buffoni”, hanno gridato i senatori delle opposizioni davanti all’ufficio del presidente della commissione Daniele Pesco.

Intanto il maxiemendamento presentato dal governo è sbarcato al Senato per il voto di fiducia, che dovrebbe presumibilmente arrivare nella tarda serata.

Una volta approvato il testo il provvedimento tornerà in commissione alla Camera il 27 dicembre, subito dopo le festività natalizie, per approdare in aula a Montecitorio il 28 e 29 dicembre.