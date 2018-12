Manovra, maxi-emendamento: slitta ancora l’arrivo al Senato

editato in: da

(Teleborsa) – Una vera e propria corsa contro il tempo. Il maxi-emendamento alla manovra, che di fatto ridisegnerà in maniera sostanziale la Legge di Bilancio per recepire le modifiche concordate con la Ue, potrebbe arrivare in aula al Senato oggi, venerdì 21 dicembre, alle 20 e non alle 16.00 come era invece dato per certo fino a poche ore fa.

Fonti citate dall’agenzia LaPresse , infatti, “non escludono” che il testo possa arrivare anche dopo: in quel caso il provvedimento potrebbe avere la luce verde di Palazzo Madama soltanto domani, sabato 22.

Intanto, il Vicepremier Luigi Di Maio ha pubblicato una lista di cose che erano state promesse dal governo e che sono inserite nella legge di bilancio 2019. La foto ha fatto il giro del web in pochissimo tempo. “Fatela vedere a chi ancora è scettico su questo governo”, ha scritto il leader pentastellato illustrando i “successi” del “governo del cambiamento”.