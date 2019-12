Manovra, Marattin: fiduciosi su accordo, ma ancora non c’è

editato in: da

(Teleborsa) – “Siamo fiduciosi che riusciremo ad arrivare un accordo. Non possiamo dire di essere arrivati fino in fondo, ma ci stiamo lavorando”. Lo ha affermato il Vice capogruppo IV alla Camera Luigi Marattin, rispondendo ai giornalisti che a margine del vertice a Palazzo Chigi gli chiedevano se la maggioranza fosse vicina a accordo sulle correzioni alla manovra.

La riunione per cercare un’intesa sulle modifiche alla Legge di Bilancio è ancora in corso, nel mirino ci sono soprattutto le nuove tasse: dalla Plastic e Sugar tax alle auto aziendali. Sono in corso verifiche tecniche per far quadrare i conti.