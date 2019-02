Manovra, l’Ue si prepara a bocciare l’Italia

editato in: da

(Teleborsa) – L’Ue boccia la Manovra italiana, ritenendo che “non ci sono misure capaci di impattare positivamente sulla crescita di lungo termine”.

Il giudizio impietoso di Bruxelles, che considera questa volta anche gli effetti delle misure cardine di questo governo, come Quota 100 e Reddito di cittadinanza, sarà esternato nel Country Report che verrà pubblicato mercoledì prossimo 27 febbraio 2019.

E’ quanto anticipa Repubblica, che ha preso visione del tradizionale rapporto della Commissione europea, in cui si giudicano gli effetti della politica economica dei vari stati membri dell’Unione. Ma la situazione è anche peggiore, in quanto l’Ue addita l’italia come possibile “rischio di contagio” per l’area della moneta unica.