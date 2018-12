Manovra, l’appello di Boccia a Conte: “Evitare procedura d’infrazione, convinca i due vicepremier”. Intanto Salvini assicura: “Quota 100 resta”

editato in: da

(Teleborsa) – “Se fossi in Conte convocherei i due vicepremier e gli chiederei di togliere due miliardi per uno visto che per evitare la procedura d’infrazione bastano 4 miliardi. Se qualcuno rifiutasse mi dimetterei e denuncerei all’opinione pubblica chi non vuole arretrare”. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, a margine della manifestazione alle Ogr per il Si Tav a Torino .

MESSAGGI ANCHE PER DI MAIO E SALVINI – “Una promessa a Di Maio: se ci convoca tutti non lo contamineremo. A Salvini, che ha preso molti voti al Nord, dico di preoccuparsi dello spread”. Ad agitare le acque, già agitate, in cui naviga la manovra gialloverde arrivano anche le parole del numero uno di Confindustria.

A dispetto del tempo metereologico, dunque, sarà un dicembre caldissimo per il governo gialloverde che da giorni ormai lavora a testa bassa per strappare un’intesa in extremis con Bruxelles che ha più volte rispedito la manovra al mittente a suon di bocciature. Un cammino, quello della Legge di Bilancio, fin qui pieno di ostacoli che d’ora in avanti dovrà procedere a tappe forzate. I tempi infatti sono strettissimi e si viaggia con un considerevole ritardo sulla tabella di marcia. L‘appuntamento da tener d’occhio è senza dubbio il vertice Ue del 13-14 dicembre, quando Conte incontrerà di nuovo Juncker.

Strada dunque in salita perchè nonostante la volontà comune sia quella di trovare un accordo che accontenti tutti, evitando una procedura d’infrazione che non gioverebbe a nessuno, da Bruxelles continuano ad arrivare ancora messaggi chiari.

L’avviso di Dombrovskis – “Se non ci sono modifiche siamo pronti a procedere ai prossimi passi della procedura per deficit eccessivo”, ha detto il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, in un’intervista a Bloomberg Tv. Dombrovskis ha comunque salutato positivamente i “segnali” che vengono dal governo italiano sulla volontà di modificare la manovra. Ed ha ammonito: la “strategia” espansiva di bilancio che il governo italiano ha adottato” con la manovra economica per il 2019 “non sembra funzionare ed è importante per l’economia italiana che questa strategia venga corretta”. ?

QUOTA 100 SI FARA’ – A tenere in banco in queste ore è il dibattito sulle misure bandiera del governo Lega-5stelle di cui per ora non c’è traccia negli oltre 50 emendamenti presentati dal governo. Ci pensa proprio Salvini a fare chiarezza.

“Assolutamente sì”. Cosi’ il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini, ha risposto a Bruxelles, a margine di un incontro con gli eurodeputati della Lega, a chi gli chiedeva se la misura battezzata “Quota 100” sulle pensioni verrà mantenuta a dispetto dei negoziati che il governo sta portando avanti con la Commissione europea sulla manovra.