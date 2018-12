Manovra, la ricetta di Conte: “Non lavoro al deficit sotto il 2%, confido di evitare l’infrazione”

editato in: da

(Teleborsa) – Giorni di lavoro fitto per il governo gialloverde impegnato in una vera e propria corsa contro il tempo per evitare la tanto temuta procedura d’infrazione. La strada che porta alla pace con Bruxelles, però, è ancora lunga e soprattutto stretta e sono in tanti a domandarsi quale strategia adotterà l’esecutivo.

“Non sto lavorando a questo obiettivo”. Ha replicato così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a chi gli chiedeva nel corso di una conferenza stampa a palazzo Chigi sei stia lavorando a una correzione della manovra che porti il deficit 2019 sotto il 2 per cento.

“Siamo in pieno periodo di approvazione del disegno di legge di bilancio – ha precisato il premier – stiamo valutando tutti gli emendamenti e sto lavorando a tempo pieno nell’interlocuzione con le istituzioni Ue. Ormai ci stiamo lavorando a tempo pieno, e nel volgere di qualche giorno avremo un ulteriore passaggio con le istituzioni Ue e confido di poter pervenire a quello che e il mio grande obiettivo e cioè una soluzione condivisa che ci possa evitare l’infrazione”.

L’ULTIMATUM DI CONFINDUSTRIA AL GOVERNO – Intanto nella giornata di ieri, a Torino, a margine dell’incontro “Infrastrutture per lo sviluppo – Tav, l’Italia in Europa” a sostegno della Torino-Lione, è arrivato anche l’affondo del presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia: “Questa manovra quota 41 miliardi di euro, di cui 18 per pensioni e reddito di cittadinanza. Dall’Europa ci chiedono solo 4 miliardi. Conte chiami i vicepremier, è questioni di 2 miliardi a testa e ne usciamo subito. Se non lo fanno, nei panni di Conte mi dimetterei e denuncerei subito chi non vuol fare un passo indietro”, ha detto il numero uno di Confindustria.

Sempre nella giornata di ieri era arrivato anche l’ennesimo avvertimento di Dombrovskis – “Se non ci sono modifiche siamo pronti a procedere ai prossimi passi della procedura per deficit eccessivo”, ha detto il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, in un’intervista a Bloomberg Tv. Dombrovskis ha comunque salutato positivamente i “segnali” che vengono dal governo italiano sulla volontà di modificare la manovra. Ed ha ammonito: la “strategia” espansiva di bilancio che il governo italiano ha adottato” con la manovra economica per il 2019 “non sembra funzionare ed è importante per l’economia italiana che questa strategia venga corretta”.