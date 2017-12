Manovra, la Commissione bilancio si prepara al voto

(Teleborsa) – Al via oggi 14 dicembre il voto sulla Manovra in Commissione Bilancio della Camera.

Tra le novità principali, il Governo ha depositato l’emendamento alla Manovra che estende l’APE sociale anche alle quattro nuove categorie di lavoratori gravosi.

L’emendamento alla Manovra sull’APE social presentato dal Governo “è quello che abbiamo convenuto con le organizzazioni sindacali, abbiamo cercato di migliorare alcuni passaggi” ma “corrisponde pienamente a quel documento e abbiamo recuperato le risorse” ha commentato il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti.

Il Ministro ha inoltre confermato il parere contrario del Governo all’aumento dell’indennità a favore dei licenziamenti illegittimi.

Tra gli emendamenti depositati ieri 13 dicembre dai partiti figura anche il ripristino delle risorse per tre anni per il bonus bebè, al 100%.

Depositate anche proposte che puntano a concedere alle Piccole e medie imprese artigiane e commerciali di portare in deduzione le perdite di magazzino sfruttando lo stesso regime delle grandi imprese.

Al momento resta confermato l’approdo in Aula per martedì 19 dicembre mattina ma già c’è chi ipotizza un rinvio al pomeriggio se non al giorno seguente. I tempi stringono, le proposte di modifica da esaminare sono oltre mille. Oggi 14 e venerdì 15 si lavorerà tutto il giorno e per il fine settimana sono previste sedute notturne.