Manovra, Juncker: l’Italia non rispetta parola data

(Teleborsa) – “L’Italia non rispetta la parola data”. E’ severo il giudizio del presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker che parlando della manovra tricolore in un’intervista pubblicata sul quotidiano francese Le Monde lancia un nuovo appello alle autorità italiane affinché “rispettino le regole per non mettere in pericolo la solidarietà europea“.

“Il nostro mandato – aggiunge – non è rovesciare un Governo o creare problemi con dei comportamenti inappropriati o delle dichiarazioni eccessivi”. Se l’Italia ha potuto investire così tanto negli ultimi anni – continua Juncker – è perché “ho reso più flessibile il patto di stabilità e crescita. Ciò mi è costato le scocciature di numerosi Stati membri”. Ho voluto che si tenessero in considerazione i cicli economici e le spese straordinarie, come quelle legate alla crisi dei rifugiati. “Roma ha così potuto spendere 30 miliardi di euro in più rispetto a quanto avrebbe dovuto se avessimo applicato le regole in modo meccanico”.

