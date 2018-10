Manovra inviata al Quirinale. Conte: “Al lavoro per crescita, avanti così”

editato in: da

(Teleborsa) – La legge di bilancio è stata bollinata dalla Ragioneria generale dello Stato ed è stata inviata al Quirinale per la firma.

“La legge di bilancio a cui abbiamo lavorato fino a ieri notte ha ricevuto la bollinatura della Ragioneria dello Stato ed è stata inviata al Quirinale. Stiamo lavorando per far crescere il nostro Paese, avanti così“, scrive su Twitter il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Il nuovo testo, contiene in totale 108 articoli contro i precedenti 115, per 77 pagine. La manovra approderà nell’Aula della Camera tra il 29 ed il 30 Novembre. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo di Montecitorio.

L’ultima bozza di manovra, prevede tra le altre cose, un taglio dell’80%, nel 2019, dei fondi a Regioni e Province autonome se quest’ultime non provvederanno a ridurre i vitalizi per coloro che abbiano ricoperto la carica di Presidente della Regione, di Consigliere regionale o di Assessore regionale. Non saranno toccati i fondi a Sanità, scuole per disabili e altri servizi essenziali.

Il taglio dei trasferimenti erariali avverrà entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ovvero sei mesi se occorra procedere a modifiche statutarie.

Salta l’incremento al fondo per la famiglia: la nuova bozza della manovra datata il 30 ottobre non contiene la misura che aumentava gli stanziamenti di 100 milioni all’anno dal 2019, così come invece previsto dalle versioni precedenti della legge di bilancio. La norma prevedeva il sostegno a misure in favore della natalità, della maternità e della paternità per contrastare la crisi demografica.

Per investimenti nasce Investitalia, regia a Palazzo Chigi

“Con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituita una Struttura di missione per il supporto alle attività del Presidente del Consiglio dei ministri di coordinamento delle politiche del governo e dell’indirizzo politico e amministrativo dei ministri in materia di investimenti pubblici e privati e nelle altre materie di cui al comma 2, denominata InvestItalia, che opera alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri anche in raccordo con la Cabina di regia Strategia Italia” prevista nel decreto Genova. Nel comma 2 citato dalla norma si leggono i compiti che avrà InvestItalia: “analisi e valutazione di programmi di investimento riguardanti le infrastrutture materiali e immateriali; valutazione delle esigenze di riammodernamento delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni; verifica degli stati di avanzamento dei progetti infrastrutturali; elaborazione di studi di fattibilità economico-giuridico di progetti di investimento in collaborazione con i competenti Uffici del Ministero dell’economia e delle finanze; individuazione di soluzioni operative in materia di investimento, in collaborazione con i competenti Uffici dei Ministeri; affiancamento delle pubbliche amministrazioni nella realizzazione dei piani e programmi di investimento; individuazione degli ostacoli e delle criticità nella realizzazione degli investimenti ed elaborazione di soluzioni utili al loro superamento; elaborazione di soluzioni, anche normative, per tutte le aree di intervento di cui al presente comma; ogni altra attività o funzione che, in ambiti economici o giuridici, le sia demandata dal Presidente del Consiglio dei ministri”.