Manovra, iniziati lavori Aula Senato. Pomeriggio la fiducia

(Teleborsa) – Avviati stamattina i lavori dell’Aula del Senato sulla Manovra, in vista del via libera finale, atteso questo pomeriggio con l’approvazione della fiducia posta dal governo.

La seduta ha preso il via con le repliche dei relatori e del governo, mentre l’esecutivo ha già annunciato la richiesta della fiducia sul maxiemendamento depositato ieri, che poi passerà “blindato” alla Camera per la seconda lettura, che dovrà concludersi entro la prossima settimana.

I tempi: la richiesta di fiducia è stata formalizzata dal ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D’Incà. Il dibattito sulla fiducia al Senato dovrebbe iniziare alle 14 mentre è attesa alle 15:15 la prima chiama. Il CdM si riunirà poi per la Nota di variazione al bilancio, in seguito agli ultimi emendamenti introdotti, ma dal governo assicurano che le coperture “ci sono” in risposta alle ricorrenti voci che parlano di un “buco” di 700 milioni. Seguirà poi l’approvazione finale dell’Aula a Palazzo Madama.