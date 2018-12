Manovra, il tempo stringe per l’iter parlamentare

editato in: da

(Teleborsa) – I tempi sono strettissimi ed il corridoio angusto. Non c’è modo di rappresentare meglio l’iter di approvazione degli emendamenti alla Manovra da parte della Commissione Bilancio della Camera.

Il lavoro è ripreso questa mattina vero le 10:30, dopo esser stato sospeso attorno alle 2 di notte, ma è una corsa contro il tempo se si vuole concludere l’esame degli emendamenti entro la giornata di oggi, in tempo per l’approdo in Aula domani 5 dicembre 2018 alle 14 come previsto dal calendario.

E resta da esaminare tutto il pacchetto di emendamenti presentato dal governo, più quelli presentati dai relatori ed altri spuntati nel corso dell’iter parlamentare.