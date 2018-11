Manovra, il Consiglio dei Ministri prepara la risposta all’Ue

editato in: da

(Teleborsa) – Dopo il vertice tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, e il titolare dell’Economia Giovanni Tria a Palazzo Chigi, è in corso di svolgimento il Consiglio dei ministri sulla lettera da inviare entro oggi a Bruxelles per rispondere ai rilievi della Commissione europea sulla manovra che non convince ed è da mesi al centro della bufera.

“Saldi e crescita rimangono invariati”, riferiscono fonti dell’esecutivo al termine dell’incontro ristretto.

SALVINI NON ARRETRA – “Stiamo lavorando a una manovra che comprende più posti di lavoro, più diritto alla pensione e meno tasse, non per tutti, ma per anti italiani. Se all’Europa va bene, siam contenti, se all’Europa non va bene, tiriamo dritti”, aveva detto Salvini al momento del suo ingresso nella sede del governo.