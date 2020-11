Manovra, il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo

editato in: da

(Teleborsa) – Il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo della manovra da inserire in Legge di Bilancio. È quanto riferisce Ansa riportando le parole del ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, mentre lasciava Palazzo Chigi.

Secondo il ministro D’Incà, “ci vorrà ancora qualche ora, penso che domani o al massimo nelle prime ore di mercoledì” e il testo verrà trasmesso alle Camere. La ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, ha intanto confermato la dimensione economica della manovra con oltre 38 miliardi di euro stanziati.

Confermate le misure previste sul fronte del lavoro come gli sgravi al 100% per le aziende che assumono lavoratori under 35, donne disoccupate al Sud e per quelle che assumono donne disoccupate da almeno 24 mesi nel resto d’Italia, la proroga della decontribuzione al 30% per le aziende del Mezzogiorno e il rinnovo di Ape sociale e Opzione donna.

Confermate anche le ulteriori 12 settimane di cassa integrazione Covid gratuita per tutte le imprese e proroga fino a fine marzo del blocco dei licenziamenti e il fondo da 500 milioni per le politiche attive, oltre a quello da 4 miliardi a favore delle imprese più colpite dell’emergenza. Via libera anche al rifinanziamento del taglio del cuneo fiscale entrato in vigore lo scorso luglio che prevede l’aumento fino a 100 euro mensili in busta paga per i dipendenti con reddito annuo entro i 40 mila euro e ai 100 milioni nel biennio 2021/22 per l’apprendistato duale.

“Con questa manovra costruiamo un solido ponte per aiutare il Paese a superare questa crisi, varando ulteriori incentivi per le imprese, nuove misure di sostegno all’occupazione – specialmente quella dei giovani e delle donne – e tutelando il potere d’acquisto delle famiglie“, ha scritto subito dopo il via libera su Facebook la ministra Catalfo.