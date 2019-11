Manovra, Gualtieri: asili nido gratis dal 1 gennaio 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Dal 1 gennaio 2020 scatterà la norma che renderà gratis gli asilo nido per la grande maggioranza delle famiglie italiane. Lo ha annunciato il Ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, nel corso di un’audizione parlamentare sulla manovra, sottolineando che “si parlava della misura da settembre” ma scatterà “già dal primo gennaio”.

“La gratuità degli asili nido, che è una misura importante per il welfare e anche come sostegno all’occupazione femminile, entrerà in vigore

dal primo gennaio anziché a settembre – ha detto il Ministro – e consentirà la gratuità per la grande maggioranza delle famiglie

italiane, insieme a maggiori investimenti per la dotazione degli asili”.