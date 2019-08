Manovra, Garavaglia: “Misure pronte, al centro imprese e sviluppo”

editato in: da

(Teleborsa) – Il Ministro dell’Economia, Massimo Garavaglia, pur in un momento di grande crisi, parla della Manovra finanziaria, riproponendo quanto già detto da altri esponenti del Carroccio, che ha aperto la crisi di governo.

“Al centro metteremo le imprese – dichiara il Ministro – con misure già pronte e che libereranno le energie del Paese creando sviluppo, occupazione e ricchezza“.

“Con la flat tax al 15% – continua Garavaglia – il saldo e stralcio per le aziende in crisi certificata e la cancellazione dell’ISA per il commercio toglieremo il freno a mano allo sviluppo e daremo risposte che le nostre imprese chiedono per poter lavorare e creare nuovi posti di lavoro”.

“Un Governo forte e stabile è necessario, chi sventola lo spauracchio dell’aumento dell’Iva rimarrà clamorosamente deluso: la Lega è per rendere più semplice la vita alle imprese e per alleggerire il carico fiscale delle famiglie, non per mettere paletti e tanti no sulla strada della crescita” conclude il Ministro dell’Economia.