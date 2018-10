Manovra, FMI: Italia va in direzione opposta rispetto a quanto suggerito

editato in: da

(Teleborsa) – La Manovra dell’Italia sta andando in direzione opposta rispetto a quanto suggerito dal Fondo Monetario Internazionale. L’ennesimo monito al Governo arriva dal Capo del dipartimento europeo dell’Istituzione con sede a Washington, Poul Thomsen. Parlando in occasione del meeting annuale del FMI e dalla Banca Mondiale, Thomsen ha dichiarato: “Credo seriamente che per diverso tempo non sia stato seguito il consolidamento di bilancio che ha portato l’Italia a crescere sotto il suo potenziale”. Per questo, ha poi aggiunto, “non è il momento di allentare le politiche di bilancio per le quali un gruppo di Paesi, tra cui l’Italia, ha “margini limitati”.

(Foto: Poul Thomsen)