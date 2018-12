Manovra, emendamento Lega: stop a ecotassa e incentivi auto “green”

editato in: da

(Teleborsa) – Alleati di Governo ma su più di una questione sembra proprio che Lega e CinqueStelle fatichino, e non poco, a trovare la quadra. Con un emendamento alla manovra, che rientra nel pacchetto dei ‘segnalati’, che porta la firma del capogruppo in Senato Massimiliano Romeo, la Lega punta a cancellare l’intero pacchetto di norme approvato alla Camera. La proposta è stata presentata in Commissione Bilancio a Palazzo Madama.

“Come governo diciamo no a qualsiasi nuova tassa, sulle auto come su altro. Se gli amici del M5S trovano altre coperture per gli incentivi siamo ben contenti”, le parole del Sottosegretario all’Economia Massimo Garavaglia a margine dei lavori della commissione Bilancio del Senato sulla Manovra.

M5s: il bonus deve restare – “Il bonus per le auto elettriche è una misura imprescindibile, deve rimanere e le risorse di copertura da qualche parte ci devono essere. Il malus non è una nuova tassa e comunque la nostra intenzione è non toccare le utilitarie. Stiamo cercando di rivedere il malus: arriverà una riformulazione del governo”. Lo ha detto il Sottosegretario ai Trasporti Michele Dell’Orco (M5S).