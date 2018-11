Manovra, ecco alcune novità: dal bonus cervelloni ai 10 centesimi sulle sigarette

editato in: da

(Teleborsa) – Il testo della Manovra firmato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sbarca in Parlamento e si prevede che arriverà all’esame dell’Aula il 29 e 30 novembre 2018. Sono 108 articoli suddivisi un un’ottantina di pagine, che affrontano provvedimenti chiave come il Reddito di cittadinanza e Quota 100, ma anche le cosiddette mini misure: dal bonus ai 110 e lode alle tasse sulle sigarette.

Nell’inviare il testo a Montecitorio, il Capo dello Stato ha sollecitato il Governo a “tutelare gli interessi fondamentali dell’Italia” e “porre l’Italia al riparo dall’instabilità finanziaria”, anche attraverso un “confronto e dialogo costruttivo con le istituzioni europee”.

Fondi per Reddito di cittadinanza e Quota 100 – La consistenza delle risorse destinate alle due misure cardine – Reddito di cittadinanza e Quota 100 – volute da M5S e Lega e confermata in 9 miliardi l’anno. Il maggior stanziamento per il Reddito sarà nel 2019 per a 6,7 miliardi, mentre in seguito verranno inglobate le risorse già stanziate per il Reddito di Inclusione (REI). Anche per la rottamazione della Legge Fornero il maggio impegno per 6,8 miliardi sarà nel 2019.

Giro di vite per le regioni autonome che non tagliano i vitalizi – E’ previsto un taglio dell’80%, nel 2019, dei fondi a Regioni e Province autonome se quest’ultime non provvederanno a ridurre i vitalizi per coloro che abbiano ricoperto la carica di Presidente della Regione, di Consigliere regionale o di Assessore regionale. Non saranno toccati i fondi a Sanità, scuole per disabili e altri servizi essenziali.

Salta l’incremento al fondo per la famiglia – L’ultima stesura non contiene l’aumento di 100 milioni dello stanziamento a sostegno delle misure per la famiglia come natalità, maternità e paternità, crisi demografica.

Rincari per le sigarette – E’ previsto un nuovo aumento di 10 centesimi a pacchetto sulle sigarette che porterà in cassa 130 milioni di euro circa.

Nasce Investitalia – La struttura sarà una “cabina di regia” di Palazzo Chigi alle dirette dipendenze del premier e si relazionerà con Strategia Italia prevista dal decreto Genova. Avrà una dotazione di 25 milioni all’anno a partire dal 2019. Il suo obiettivo sarà supportare le attività della Presidenza deòl Consiglio dirette a coordinare gli investimenti pubblici e privasti.

Il bonus “cervelloni” – Sono previsti sgravi fino a 8 mila euro per assumere laureati con 110 e lode e dottori di ricerca, con alcuni limiti temporali e d’età ed escludendo le Università telematiche. Con una dotazione di 50 milioni si prevedono almeno 6 mila assunzioni a tempo indeterminato.

Via gli stanziamenti per le buche a Roma – Si trattava di 180 milioni di euro previsti dalle precenti bozze, da ripartire in 3 anni per riparare le buche delle strade nella Capitale.

Soldi alle PMI 4.0 – Sono stati stanziati fondi per dare un contributo di 40 mila euro in due anni alle PMI che vogliano avvalersi di consulenze specializzate per le tecnologie 4.0.

Più oneri per le assicurazioni e le banche – Per le compagnie di assicurazione sale l’aliquota dell’acconto d’imposta sui premi assicurativi, che passa al 75% dal 59% nel 2019 ed al 90% dal del 74% negli anni successivi. Per le banche si rinvia di un anno al 2027 (era 2026) la possibilità di dedurre il 10% di svalutazioni e perdite sui crediti ai fini di IRES e IRAP.