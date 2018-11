Manovra, Di Maio vede Scholz e ribadisce obiettivo riduzione debito

editato in: da

(Teleborsa) – “Oggi ho avuto un colloquio cordiale con il Vice Cancelliere e Ministro federale delle Finanze Olaf Scholz. L’occasione, in un momento storico così importante per l’Italia e l’Unione Europea, è stata fondamentale per spiegare nel dettaglio le misure cardine contenute nella legge di bilancio“.

Così Luigi Di Maio, il Vicepresidente e Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro al termine dell’incontro con il Vice Cancelliere e Ministro delle finanze tedesco Scholz.

Nel corso dell’incontro – ha proseguito Di Maio – ho ribadito la “ferma intenzione del Governo ad abbassare il debito pubblico, accumulato negli anni, agendo attraverso politiche di rilancio dell’economia reale: dagli investimenti al reddito di cittadinanza, con misure di reinserimento nel mondo del lavoro, alla riforma del sistema pensionistico per permettere di rigenerare la forza lavoro del Paese”.

Al Vice Cancelliere “ho confermato che è in corso un dialogo con la Commissione Europea, portato avanti dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dal Ministro dell’Economia Giovanni Tria”.