Manovra, Costa: raggiunto accordo con MEF su plastic tax

editato in: da

(Teleborsa) – Intesa raggiunta con il ministero dell’Economia sulla rimodulazione della plastic tax prevista dalla manovra. Lo ha riferito il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, a margine di un convegno sull’economia circolare a Roma.

“Bene la plastic tax che tassa solo la plastica non riciclabile e che, quindi, orienta il mercato verso la sostenibilita‘”, ha sottolineato il ministro. Il ministro ha osservato che si tratta di “un bell’accordo nella compagine di Governo e una buona sintesi per non toccare tutto ciò che è riciclabile e compostabile”.