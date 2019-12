Manovra: corsa contro il tempo ma è scontro su risorse, slitta esame Senato

editato in: da

(Teleborsa) – Dopo il nulla di fatto della riunione di ieri la maggioranza è tornata a riunirsi questa mattina a palazzo Chigi per cercare disperatamente un’intesa sulle nuove tasse, plastic tax e sugar tax, dopo le proteste di Italia Viva che chiede di cancellare i due balzelli.

Il vertice di ieri è terminato con una fumata nera, ma anche questa mattina continua lo scontro sulle coperture. A palazzo Chigi sarebbe in atto un vero e proprio braccio di ferro su come impiegare le risorse.

Italia Viva insiste sullo stop alle tasse sulla plastica e sulle bevande zuccherate, mentre M5s e Pd frenano. Andrea Orlando ha invece rilanciato la proposta di impiegare eventuali nuove risorse per tagliare ancora le tasse sul lavoro. Al MEF, intanto, è corsa contro il tempo per cercare di recuperare risorse per un’eventuale rinvio dell’entrata in vigore delle nuove tasse.

Alla riunione a palazzo Chigi, iniziata in ritardo e poi sospesa per il voto finale sul dl fiscale alla Camera, partecipano oltre al premier Giuseppe Conte e il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, i rappresentanti dei partiti di maggioranza del Governo.

L’intesa è la condizione necessaria per far partire i lavori del Senato ancora in stand-by. L’approdo della manovra in Aula a palazzo Madama, già rinviato di quasi una settimana, è previsto per lunedì 9 dicembre. Si tratta ancora della prima lettura e un ulteriore slittamento metterebbe a rischio l’approvazione stessa della legge di bilancio nei tempi previsti.

Al termine del vertice si riunirà una Capigruppo di maggioranza del Senato per definire i tempi. Al momento la seduta è stata posticipata dalle 11 alle 14.