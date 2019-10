Manovra, Conte: “Stasera CdM approverà passaggio importante”

editato in: da

(Teleborsa) – Manovra alle fasi finali: questa sera entro mezzanotte la bozza del DPB (Documento Programmatico di Bilancio) dovrà essere spedita a Bruxelles, salvo poi mettere a punto i dettagli nei prossimi giorni. Il Consiglio dei Ministri per l’approvazione è previsto per le ore 21, preceduto da un vertice di maggioranza, una volta che il Premier Conte sarà rientrato da Tirana.

“Questa sera, è ormai noto, ci sarà un Consiglio dei ministri che approverà un passaggio importante della complessa manovra a cui stiamo lavorando” ha confermato Conte stamattina intervenendo al CNR.

Intanto, stamattina si è tenuta una “riunione tecnica”, non un vertice di maggioranza come inizialmente ipotizzato, tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ed il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri per chiarire i punti irrisolti.

Fra i nodi insoluti “Quota 100”. Alcune voci davano infatti il PD contrario al provvedimento voluto dall’ex governo gialloverde, rumors smentiti da Dario Franceschini e dal segretario Nicola Zingaretti ma non dall’ex premier ed ex segretario dem Matteo Renzi, prima della retromarcia finale.

Il leader del M5S Luigi Di Maio ha difeso a spada tratta la misura, sottolineando: “Non è neanche immaginabile mettere i pensionati contro i lavoratori, sostenendo che bisognerebbe creare esodati per ridurre il cuneo fiscale. Abbiamo la responsabilità di unire il paese e non di dividerlo. Da questi principi, sono certo che troveremo una quadra con il Pd”.

“È vero che stiamo rivedendo quota 100, ma vogliamo conservarla. Si era ragionato sulle finestre di uscita ma nulla è stato ancora deciso. Quota 100 rimane”, ha poi chiarito Conte in mattinata.