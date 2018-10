Manovra, Conte incontrerà Merkel e Macron prima del Consiglio Ue. Stasera alle 19 riunione di governo a Palazzo Chigi

editato in: da

(Teleborsa) – Corsa contro il tempo e tante scadenze in agenda per il governo gialloverde. Nella giornata di domani, infatti, il Consiglio dei ministri sarà chiamato a chiudere sul decreto fiscale e disegno di legge di bilancio, ma nei giorni seguenti, la manovra, prima del vertice europeo di mercoledì e giovedì prossimi a Bruxelles, sarà oggetto di incontri bilaterali tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e gli altri leader dell’Unione tra i quali la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente francese Emmanuel Macron. Lo ha confermato lo stesso premier.

“Ho parlato nei giorni scorsi, tra gli altri, con la cancelliera Merkel la quale è portatrice di una grande esperienza politica. Siamo rimasti che ci incontreremo in un bilaterale prima del vertice europeo, cosi farò anche con Macron e gli altri leader“, ha detto il premier, secondo il quale la Legge di bilancio “può rassicurare l’Ue e i mercati nella misura in cui avremo deliberato quei provvedimenti che poi ci consentiranno un attimo dopo di sederci attorni ai tavoli e di interloquire con le istituzioni europee”.



RIUNIONE STASERA ALLE 19.00 IN VISTA DEL CDM DI DOMANI – Intanto, prevista per questa sera a Palazzo Chigi alle 19 una riunione di governo in vista del Consiglio dei ministri di domani, convocato alle 17 per discutere del decreto fiscale e della manovra.

Secondo quanto si apprende, sarà “un incontro tecnico” che cercherà di fare il punto sul decreto fiscale e sui nodi ancora da sciogliere.