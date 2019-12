Manovra: Consob, 20 nuovi sceriffi contro le truffe online

editato in: da

(Teleborsa) – La Consob potrà intervenire e chiedere immediatamente l’oscuramento dei siti online in presenza di offerte abusive al pubblico in assenza del prescritto prospetto informativo, all’attività pubblicitaria connessa ad abusive offerte al pubblico ovvero nei confronti di chi proponga al pubblico transazioni a valere sui Contratti per differenza (CFD) dotati di leva finanziaria al di sopra dei limiti autorizzati dalle vigenti disposizioni della Consob.

Si tratta di un potere che integra il quadro dei poteri interdittivi che la Consob già dispone in materia di truffe online e per effetto dei quali da luglio di quest’anno ha chiesto ed ottenuto l’oscuramento di 98 siti abusivi che prestavano l’attività in assenza della prescritta autorizzazione.

La proposta, presentata dal gruppo Fratelli d’Italia nel corso dei lavori in Commissione Bilancio e votata questa mattina all’0unanimità da tutta la Commissione, consentirà ora all’Autorità di vigilanza di intervenire anche nei confronti degli operatori UE che non si conformino ai provvedimenti ingiuntivi eventualmente adottati nei loro confronti.

Per consentire l’efficace svolgimento di queste attività aggiuntive la Consob verrà dotata di 20 nuovi “sceriffi” con compito di scandagliare i siti internet e prevenire le truffe online.

Infine, la proposta consente alla Consob di poter attivare iniziative formative anche in materia di intelligenza artificiale in tal modo potenziando la professionalità dei dipendenti in un settore nel quale la sfida è sempre più aperta.