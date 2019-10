Manovra, Confartigianato: “Poco espansiva. Lotta evasione fiscale a senso unico”

editato in: da

(Teleborsa) – Il Presidente di Confartigianato Giorgio Merletti giudica poco espansiva la Manovra varata ieri dal Governo. “Sarà difficile allontanarsi dalla crescita ‘zerovirgola’ puntando soltanto sulla lotta all’evasione, grande e condivisibile battaglia che appare però molto circoscritta e mirata a senso unico nei confronti delle piccole imprese – afferma il numero uno degli artigiani – . In questa lotta senza quartiere sembra invece non esserci quasi nulla in tema di tassazione dei giganti del web né per contrastare i paradisi fiscali nell’Unione europea. Quante delle grandi imprese del nostro Paese hanno una sede legale e/o fiscale non made in Italy?”.

“In generale, sul fronte fiscale – rileva il Presidente Merletti – avvertiamo passi indietro sul fronte delle semplificazioni e delle agevolazioni introdotte negli ultimi anni, e l’imposizione di nuovo obblighi, con il risultato che 3,5 miliardi di euro nel prossimo triennio vengono sottratti ai piccoli imprenditori e al lavoro autonomo, dirottando le risorse che erano destinate alla tassa del 20% per le imprese tra 65.000 e 1000 euro di ricavi”.

Dopo aver chiesto alle imprese di obbligarsi alla emissione di fatture soltanto elettroniche (primo Paese al mondo con 60 milioni di abitanti) dal gennaio 2019. Dopo che dal gennaio 2020 tutti gli scontrini e le ricevute emesse saranno immediatamente rese disponibili all’Amministrazione finanziaria, dopo tutto ciò che cosa si può ancora chiedere alle piccole imprese come obblighi fiscali?”.