Manovra, CNA: “Misure fiscali penalizzano PMI”

(Teleborsa) – Le misure fiscali non penalizzino le piccole e medie imprese così come la lotta all’evasione non colpisca chi ha sempre pagato. È quanto chiede CNA nel commentare la manovra di bilancio e il decreto fiscale varato dal Governo.

A preoccupare l’associazione sono soprattutto “gli effetti negativi su artigiani e piccole imprese” nonostante l’apprezzamento per aver evitato “il temuto aumento dell’Iva” e confermato l’ecobonus.

“In particolare le modalità ipotizzate per il contrasto delle frodi in materia di crediti fiscali e l’obbligo del committente di versare le ritenute operate dalle imprese di tutta la filiera dell’appalto sui propri dipendenti provocherebbero un aggravio delle condizioni operative delle piccole imprese che – sottolinea CNA – già scontano il deterioramento del ciclo economico e le crescenti difficoltà nell’accesso al credito”.

Per questo, l’associazione chiede che “la lotta all’evasione e all’elusione fiscale” non penalizzi “i contribuenti fedeli”, sottolineando che “il mondo degli artigiani e delle piccole imprese non può rappresentare il principale bersaglio di misure e interventi che rischiano di generare un sistema fiscale ancor più distorsivo”.

CNA rileva la necessità di “un fisco equo e amico ed è quanto mai urgente intraprendere un percorso di progressiva riduzione della pressione fiscale che grava su artigiani e piccole imprese.

“Consapevole delle difficoltà di costruire una politica economica con risorse scarse a causa dell’enorme sforzo per disinnescare le clausole di salvaguardia”, l’associazione “confida nel confronto delle parti sociali con Governo e Parlamento per apportare miglioramenti alla manovra con particolare riferimento agli artigiani e alle piccole imprese”.