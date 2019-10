Manovra, cedolare secca resta al 10%

editato in: da

(Teleborsa) – La cedolare secca sugli affitti a canone concordato rimarrà al 10% anziché aumentare al 15% o al 12,5% come previsto dalla bozza della manovra.

È la prima novità confermata da Palazzo Chigi altermine del vertice di maggioranza che si è tenuto nel pomeriggio con tutti i partiti al governo, il premier Giuseppe Conte e il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri.

“La cedolare secca, oggi al 10%, era previsto che salisse al 15%: in una prima bozza di manovra era stata portata al 12,5% ma oggi si è fatto uno sforzo per tenerla al 10% e rendere questa aliquota permanente – hanno dichiarato fonti di Palazzo Chigi – C’è stata la forte volontà di tutte le forze politiche di non aumentare le tasse sulla casa“.

In generale, “c’è stata piena intesa politica per confermare tutte le misure di sostegno per la modernizzazione del Paese, per favorite la digitalizzazione e la svolta green, per sostenere le famiglie e il welfare, per rafforzare la crescita delle imprese, per sostenere gli investimenti e semplificare la fiscalità degli enti locali”, specifica Palazzo Chigi al termine del vertice di governo.

Secondo fonti interne al governo, mercoledì dovrebbe tenersi l’ultimo incontro della maggioranza per concordare i dettagli della legge di bilancio: tra le decisioni prese oggi, la conferma delle plastic e sugar tax e 140 milioni in più per finanziare Industria 4.0 nel 2020, arrivando a 420 i milioni in più nei prossimi tre anni.

La prima conferma sulla cedolare secca era arriva dalla capogruppo di Leu al Senato, Loredana De Petris. “La cedolare secca sugli affitti a canone concordato resterà al 10%”, ha dichiarato ai cronisti nel lasciare Palazzo Chigi.

“L’impianto della manovra resta quello che si conosce: l’accordo sostanziale c’è. L’incontro è avvenuto in un clima assolutamente tranquillo. Andiamo avanti determinati, con più coesione”, ha aggiunto la senatrice, confermando che l’obiettivo è chiudere la manovra “tra giovedì e venerdì“.