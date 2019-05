Manovra, Boccia guarda all’autunno: “Serve bagno di realismo”

editato in: da

(Teleborsa) – Manovra, autunno e risorse: tre parole e un rompicapo per il Governo Gialloverde sul quale interviene il Presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia.

“La grande sfida è la manovra di autunno, dove si trovano le risorse. È forse arrivato il momento di un bagno di realismo per il Paese”, il numero uno di Viale dell’Astronomia durante un incontro fra Forza Italia e i rappresentanti delle associazioni di categoria, a Roma.

“È evidente – ha proseguito – del Decreto Crescita abbiamo condiviso alcune cose, ma è un piccolo passo“. Secondo Boccia “non dobbiamo usare l’Europa come alibi per non affrontare le questioni nazionali. Bisogna avere una visione chiara dell’Italia che non può essere periferia”