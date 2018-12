Manovra: attesa al Senato per il voto sul maxi-emendamento

editato in: da

(Teleborsa) – C’è attesa al Senato, dove nella notte tra il 22 ed il 23 dicembre, andranno in scena le dichiarazioni di voto sul maxi-emendamento. Mentre si rincorrono le proteste da parte dell’opposizione, che dovrà esprimersi su di un testo predeterminato e limato più volte nel corso della giornata, emergono alcuni tra i punti cardine portati all’attenzione dell’emiciclo.

Con il maxi-emendamento, arriva lo stanziamento effettivo dei fondi che andranno a coprire le misure bandiera del Governo legastellato: 7,1 miliardi di euro per il reddito di cittadinanza e 4 miliardi di euro per la riforma delle pensioni. Ridimensionato, invece, il maxi-fondo per gli investimenti: dei 9 miliardi in 3 anni previsti nella manovra, ne restano solo 3,6 per il triennio. Confermato, poi, il congelamento dell’IVA nel 2019, che sarà aumentata nel 2020.

Tra le altre misure, emergono anche il taglio della pensione per chi percepisce somme di denaro 3 volte superiore alla minima; il blocco, per la pubblica amministrazione, delle assunzioni a tempo indeterminato fino al 15 novembre 2019; la così detta “web tax”, l’imposta al 3% per le imprese che vendono online; la tassazione agevolata per gli anziani residenti all’estero che sceglieranno di prendere la residenza al sud Italia.

Ancora, la possibilità, per chi ha evaso il fisco tra il 2000 ed il 2017 e ha un ISEE entro i 20mila euro, di sanare la propria situazione pagando meno del dovuto; e poi la proroga di 15 anni delle concessioni demaniali marittime in contrapposizione a quanto previsto dalle direttive Bolkestein.

Estromessa in zona cesarini dall’ultima lettura, la norma relativa agli NCC, stralciata su richiesta del Governo in Commissione Bilancio perché avrebbe potuto comportare costi aggiuntivi rispetto alle coperture previste.