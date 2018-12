Manovra approvata, è Legge: alla Camera il testo passa con 313 sì

editato in: da

(Teleborsa) – Traguardo al fotofinish per la Manovra gialloverde arriva dopo un iter soffertissimo. Nel pomeriggio di oggi, domenica 30 dicembre, La Camera ha approvato in via definitiva la Manovra che dunque è Legge. I voti a favore sono stati 313 e 70 i contrari. Dopo la proclamazione del risultato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha abbracciato i Ministri.

Un iter laborioso, lungo e polemico come mai era avvenuto nei 72 della storia della Repubblica. Approvazione in “zona Cesarini”, con dietro l’angolo lo spettro dell’esercizio provvisorio. Reddito di cittadinanza, pensioni, flat tax e tanto altro, tutto al centro di una difficile trattativa a con l’Europa da parte di un’alleanza di Governo M5S-Lega alla prima esperienza governativa.

La legge di Bilancio aveva già passato ieri sera, sabato, l’esame del voto di fiducia, con 327 voti favorevoli e 228 contrari. “Sono soddisfattissimo”, queste le prime parole del Vicepremier Luigi Di Maio. Entro domani, 31 dicembre, il testo al Colle per la firma del Presidente della Repubblica Mattarella.

Gli italiani si accorgeranno “presto, presto” degli effetti positivi della cosiddetta “Manovra del popolo”. Ne è convinto il Premier Giuseppe Conte che, fermato dai giornalisti all’uscita di Montecitorio, si è detto “molto soddisfatto” dell’approvazione del testo. Ora “facciamo entrare in vigore le norme”, ha aggiunto.

Mentre il Ministro dell’Economia Giovanni Tria ha sottolineato: “La Manovra economica approvata dal Parlamento è quella che tutti abbiamo voluto”.

Sul fronte UE, il Commissario europeo agli Affari monetari, Pierre Moscovici, ha commentato: “L’adozione del bilancio 2019 significa che gli impegni sottoscritti dall’Italia nel corso del costruttivo dialogo intrapreso con la Commissione a partire da novembre hanno ora forza di legge. La Commissione monitorerà attentamente l’esecuzione del bilancio e la realizzazione delle riforme programmate attraverso il semestre europeo di coordinamento delle politiche economiche“.

Una giornata, quella di oggi, comunque tutt’altro che semplice: già questa mattina, quando l’Aula si era riunita per continuare la discussione sugli ordini del giorno, le opposizioni erano insorte per un post apparso sul blog pentastellato e subito cancellato: “Siamo sotto attacco. Il Governo, la Manovra del Popolo. La Democrazia è sotto attacco. È in corso una delle più violente offensive nei confronti della volontà popolare perpetrata in 70 anni di storia repubblicana”.

Parole, queste contenute nel post, dalle quali il Presidente della Camera Roberto Fico ha poi preso pubblicamente le distanze a nome del Movimento: “La democrazia non è sotto attacco. Le opposizioni fanno il loro lavoro, è loro diritto opporsi”.