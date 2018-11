Manovra, approdo in Aula slitta al 4 dicembre. Per Quota 100 e Reddito risorse assicurate

editato in: da

(Teleborsa) – La manovra sbarcherà in Aula a Montecitorio da martedì 4 dicembre e non più lunedì come era inizialmente previsto. Lo ha deciso l’Ufficio di presidenza della Camera. Entro domani mattina dovrebbe arrivare il pacchetto di emendamenti del governo, in modo che l’esame in commissione potrà entrare nel merito..

IL GOVERNO BLINDA LA MANOVRA ALLA CAMERA – Allo stato sembra difficile che il maxi-emendamento del governo, che dovrà contenere anche la limatura al deficit, possa arrivare in tempo per essere esaminato dalla Camera. L’esecutivo ha comunque già annunciato che chiederà la fiducia.

Appare più probabile quindi che sarà il Senato ad esaminare le proposte della maggioranza comprese quelle portanti come Quota 100 e Reddito di cittadinanza.

QUOTA 100 E REDDITO CITTADINANZA ASSICURATI – Le risorse per Quota 100 e il Reddito di cittadinanza “ci sono” e L’obiettivo del governo è che la Manovra sia approvata entro Natale dal Parlamento. Lo ha assicurato il Ministro per i rapporto con il parlamento Riccardo Fraccaro, in una intervista a radio Radicale, sottolineando “Camera e Senato avranno ampio margine per confrontarsi e fare delle cose buone per il Paese”.

Frattanto, il vice Premier Matteo Salvini, in una intervista di Maria Latella a Sky TG24, ha ribadito che “il Reddito di cittadinanza arriverà in primavera”, mettendo una parola fine alle discussioni degli ultimi giorni sulle presunte card già in stampa presso Poste Italiane.

I COLLOQUI CON BRUXELLES – Proseguono nel frattempo le trattative con l’UE, spostatesi al G20 di Buenos Aires (Argentina) dove il Ministro dell’Economia Giovanni Tria ha incontrato il commissario Pierre Moscovici. Un “incontro cordiale” lo ha definito il titolare all’Economia, che non ha voluto confermare se incontrerà anche il Presidente della Commissione, Jean Claude Juncker.

Frattanto, dopo la bocciatura degli sherpa dell’Ecofin, l’Eurogruppo si prepara ad esaminare i Bilanci dei singoli Stati membri ed esprimere il suo giudizio con una “dichiarazione” lunedì prossimo, 3 dicembre, indicando quali sono “compliant” (in regola o conformi) e quali sono quelli a rischio infrazione. Lo ha riferito un alto funzionario europeo, dopo la sonora bocciatura della Commissione europea alla manovra italiana.

Le opinioni degli altri Stati membri confermano la rigidità del Patto di Stabilità europeo,. L’ultima dichiarazione al riguardo è arrivata dal Governatore della Banque de France Francois Villeroy, il quale, pur non volendosi pronunciare in merito alla situazione di un Paese “amico” come l’Italia, ha ribadito che è necessario il “rispetto delle regole stabilite insieme”.