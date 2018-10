Manovra approda a Palazzo Chigi

editato in: da

(Teleborsa) – Ha preso il via a Palazzo Chigi il vertice sulla Manovra e sulla Nota di aggiornamento al Documento Economia e Finanza (DEF). La trasmissione è attesa per Domani 3 ottobre in Parlamento, con il vicepremier Di Maio che ha già assicurato: “Non arretriamo di un millimetro”, rispondendo così alle accuse del Presidente della Commissione Europea,Jean Claude Juncker che ha attaccato l’Italia.

All’incontro è presente il Premier Giuseppe Conte, i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il ministro dell’Economia, Giovanni Tria.

Al tavolo ci sono anche i sottosegretari all’economia Laura Castelli e Massimo Garavaglia e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti. Previsto anche l’arrivo del ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi.

Non partecipa al vertice dei Ministri Paolo Savona, ministro degli Affari europei, che oggi 2 e domani 3 ottobre sarà a Strasburgo per incontrare il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, e gli europarlamentari italiani.