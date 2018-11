Manovra, al via iter alla Camera con la spada di Damocle del giudizio Ue

editato in: da

(Teleborsa) – Siamo al “redde rattionem”. Dopo le polemiche e le bocciature, la manovra tanto discussa targata Lega-5Stelle, inizierà questa settimana il suo iter in Parlamento. Un vero e proprio percorso a ostacoli visto che sulla testa dell’esecutivo pende, come una Spada di Damocle, il giudizio Ue che non ha nascosto perplessità e una forte preoccupazione richiamando più volte Roma a cambiare strada correggendo il tiro.

Lo scorso 29 ottobre, infatti, il Ministero dell’Economia ha ricevuto una nuova lettera dalla Commissione europea in cui si chiedeva “di fornire una relazione sui cosiddetti ‘fattori rilevanti’ che possano giustificare un andamento del rapporto Debito/Pil con una riduzione meno marcata di quella richiesta che dovrà essere trasmessa entro il prossimo 13 novembre”.

Uno scambio epistolare tutt’altro che affettuoso e una trattativa complessa quella tra Roma e Bruxelles, che secondo le previsioni degli esperti potrebbe concludersi con l’apertura di una procedura d’infrazione per deficit eccessivo nei confronti dell’Italia il prossimo 3 dicembre.

EUROGRUPPO, TRIA SOTTO IL FUOCO DI FILA –Il primo banco di prova, intanto, sarà la riunione dell’Eurogruppo in programma oggi lunedì 5 novembre. In quest’occasione i ministri delle Finanze della zona euro per la prima volta discuteranno formalmente della decisione della Commissione di rigettare il Documento programmatico di bilancio adottato dal governo di Giuseppe Conte. Giornata cruciale, dunque, per il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, si troverà isolato a far valere le ragioni del governo giallo-verde.

MARTEDI 6 NOVEMBRE LA MANOVRA SBARCA ALLA CAMERA – Ed è proprio sotto il faro dei riflettori Ue che la legge di bilancio inizierà il suo iter alla Camera, domani martedì 6 novembre, per arrivare al via libera definitivo entro fine anno. Ancora tanti i nodi da sciogliere nel corso di un dibattito parlamentare che si preannuncia acceso.