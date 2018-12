Manovra, al via dichiarazioni di voto su fiducia alla Camera

editato in: da

(Teleborsa) – E’ ufficialmente partita la “maratona” dell’Aula della Camera per l’approvazione della Legge di Bilancio: sono, infatti, iniziate in Aula alla Camera le dichiarazioni di voto sulla fiducia sul maxiemendamento alla manovra. Al termine partirà la prima chiama per il voto, il cui esito è atteso intorno alle 20.30 di oggi.

Il via libera finale dovrebbe arrivare domani, sabato 8 dicembre, dopo l’esame degli ordini del giorno. In serata il Consiglio dei Ministri esaminerà la Nota di variazione al bilancio.

Ore dunque febbrili per il Governo con la maggioranza in tensione sull’ecotassa inserita nella manovra per le vetture inquinanti. Arriva subito l’alt della Lega con il leader, Matteo Salvini: “Tutelare l’ambiente ma senza imporre nuove tasse”, ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno intervenendo al Forum ANSA e sottolineando: “Con me, con il sostegno della Lega, non passerà mai”.



Un messaggio subito recepito dal collega di Governo Luigi Di Maio che assicura: “Il governo non litigherà sull’ecotassa, la cambieremo”. Il leader pentastellato ha aggiunto: “Se qualcuno pensa di far litigare il governo su questa norma si sbaglia perché alla fine troveremo una accordo”