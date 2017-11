Manovra, ad Authority Energia competenza anche sul ciclo dei rifiuti

(Teleborsa) – Continuano i lavori sulla Legge di Bilancio.

Riprenderà alle 17:00 di oggi 27 novembre, in Commissione bilancio del Senato l’esame della Manovra subito dopo una breve seduta dell’aula. Si punta a chiudere i lavori tra stasera 27 novembre e domani 28 novembre , in modo da far approdare il teso in Aula entro mercoledì 28 novembre.

Intanto in mattinata è arrivato il sì unanime della Commissione bilancio all’emendamento alla Manovra sui caregiver, ossia ai familiari che si prendono cura dei disabili. La norma, a prima firma di Laura Bignami (Misto-Movimento X), istituisce un fondo di 60 milioni di euro per il triennio 2018-2020 destinato a “interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale del caregiver familiare”.

Tra gli emendamenti approvati in giornata, anche quello per cui l’Autorità’ per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico riceve anche le competenze in materia di ciclo dei rifiuti e assume il nome di Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. La modifica la testo porta come primo firmatario Giorgio Santini (PD).

Tra le competenze che la norma attribuisce all’Autorità la definizione dei livelli di qualità dei servizi e la vigilanza sulla loro erogazione; la tutela dei diritti degli utenti; la definizione di schemi tipo dei contratti di servizio; la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario; la fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento; l’approvazione delle tariffe definite dall’Ato per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento.

Viene inoltre confermato a cinque il numero di componenti del collegio dell’Autorità.

L’attuale consiglio, di cinque membri compreso il presidente, dal prossimo rinnovo (tra sei mesi) sarebbe dovuto scendere a tre componenti, in base alle norme sulla spending review contenute nel decreto ‘Salva-Italia’ del Governo Monti.

L’emendamento alla Manovra approvato stamane invece stabilisce che per la nuova Authority di regolazione per energia, reti e ambiente i componenti saranno cinque compreso il Presidente da nominare su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico d’intesa con il Ministro dell’Ambiente.