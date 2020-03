Manifestazioni di interesse per acquisto Air Italy

editato in: da

(Teleborsa) – Air Italy gode di manifestazioni di interesse per l’acquisto dei due lotti, aviation e manutenzione, oggetto del bando pubblicato lo scorso 19 marzo sul Financial Times.

In un comunicato a firma dei due commissari liquidatori, Enrico Laghi e Franco Lagro, viene precisato che, alla scadenza del termine ultimo di presentazione di offerte (fissato alle ore 18 del 25 marzo), “Air Italy in liquidazione ha ricevuto alcune manifestazioni di interesse. I liquidatori procederanno ad esaminare quanto ricevuto per le valutazioni conseguenti”.

Il bando era stato pubblicato all’indomani del decreto “Cura Italia””che ha sospeso per 60 giorni dei licenziamenti per i 1450 dipendenti della compagnia.