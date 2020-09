Mamacrowd, “G311 – Green Living” ai vertici classifica campagne equity crowdfunding immobiliare

editato in: da

(Teleborsa) – Creare un piccolo quartiere urbano altamente sostenibile in un contesto riqualificato e in forte crescita questo l’obiettivo del progetto G311-Green Living, prima campagna nel segmento immobiliare lanciata a inizio giugno da Mamacrowd, piattaforma italiana di Equity crowdfunding. L’innovativo progetto di sviluppo immobiliare di un’area sita a Milano in via Gallarate 311 – spiega Mamacrowd in una nota – è promosso da una seria compagine azionaria che vede come promotori principali Vitofin (holding immobiliare) e HB4 Holding (holding industriale).

In pochi mesi sono già raccolti oltre 2.481.150 euro, con un investimento medio di 13.743 euro, sei appartamenti sono già stati venduti (tra cui il più grande del valore di 750mila euro). Tempi (12 mesi di costruzione) e costi del progetto sono stati confermati dagli appaltatori con cui si stanno chiudendo le trattative. Confermato inoltre un margine di saving verso il business plan presentato in campagna. Attesa invece a breve la delibera d’accordo con due primari istituti di credito.

“Nonostante G311-Green Living sia la prima campagna nel segmento immobiliare per Mamacrowd, ad oggi, – ha affermato Dario Giudici, Ceo di Mamacrowd – si posiziona come quarta campagna a livello nazionale per capitali raccolti e come prima lanciata da una piattaforma non verticale. Un risultato ottimo che non potrà che migliorare visto che la campagna è ancora in corso e terminerà il 21 settembre”.