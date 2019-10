Maltempo, violento nubifragio colpisce la Liguria e Milano

editato in: da

(Teleborsa) – Ventimila fulmini, alberi caduti, black-out e allagamenti. Questo il bilancio della tempesta che all’alba si è abbattuta sulla Liguria centrale dove fino alle 15 di oggi è prevista l’allerta rossa. Nel Savonese, una delle province più colpite dalla perturbazione, numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per frane e allagamenti. Colpite in particolare le zone di Laigueglia, Alassio, Albenga, Borghetto e Loano.

A Savona caduti alcuni alberi, mentre i rii San Rocco a Ceriale e Fasceo a Albenga sono esondati ma presto rientrati negli argini. Allagamenti anche nell’Imperiese. A Oneglia, in seguito all’allagamento del tribunale, i vigili del fuoco stanno lavorando con le idrovore. Verso le 7 di questa mattina, i pompieri sono dovuti intervenire anche negli uffici postali di via Spontone, chiudendone una parte, per il crollo di calcinacci dal controsoffitto dovuto probabilmente a infiltrazioni d’acqua.

Nella notte colpita da un violento nubifragio anche Milano dove il maltempo sta continuando a provocando grossi danni con gran parte della città allagata e il traffico in tilt. Il fiume Seveso ha raggiunto la “soglia di attesa 2” ed è vicino all’esondazione. A rischio diverse zone, in particolare la 2 e la 9 ovvero i quartieri Isola, viale Zara e piazzale Istria. Moltissimi gli interventi dei vigili del fuoco e della polizia locale per sottopassi e scantinati allagati, mentre in tante strade e piazze si sono accumulati diversi centimetri di acqua. Sotto osservazione anche il fiume Lambro, nella zona nord-est della città, che però al momento non sembra destare preoccupazione.