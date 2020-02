Maltempo: venti di burrasca e mareggiate al Centro-Nord

editato in: da

(Teleborsa) – Dopo un assaggio di primavera anticipata, Italia nella morsa del maltempo. Dalle prime ore di questa mattina previsti venti forti nord-occidentali, con raffiche di burrasca, sui settori alpini del Piemonte, in locale estensione alle aree pedemontane e pianeggianti. Venti di burrasca occidentali, colpiranno poi Toscana, Emilia-Romagna e Marche, con raffiche di burrasca forte o locale tempesta a ridosso dei crinali appenninici, con possibili mareggiate lungo le coste toscane. Lo indica un’allerta meteo della Protezione civile.

MALTEMPO ANCHE IN EUROPA – La tempesta Ciara, che si sta abbattendo sul Nord Europa, ha lasciato senza luce 130mila abitazioni in Francia, provocando anche la chiusura della Tour Eiffel “a causa dei forti venti e come misura di sicurezza”. Disagi anche in Germania dove le autorità hanno sospeso la circolazione dei treni a lunga percorrenza in diversi Stati occidentali.

New York-Londra in meno di 5 ore – Oltre ai disagi, anche un aspetto curioso. La tempesta Ciara e le sue forti correnti sull’Atlantico e il Nord Europa, infatti, hanno aiutato a battere per ben tre volte il record di velocità di voli commerciali tra New York e Londra, che hanno coperto la tratta in meno di 5 ore. un Boeing 747 della British Airways ha collegato l’aeroporto Jfk a quello di Heatrow in 4 ore e 56 minuti, invece delle 6 ore e 13 stimate, secondo i dati del sito di monitoraggio aereo Fligthradar, come riportano i media francesi,