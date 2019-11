Maltempo sull’Italia, colpite soprattutto Liguria e Campania

editato in: da

(Teleborsa) – L’allerta meteo in tutta Italia continua e cade nel giorno che ricorda l’alluvione di Firenze: era il 4 novembre 1966, una serie di straripamenti del fiume Arno, colpì al cuore al città e il suo immenso patrimonio, costando la vita a diverse persone.

E’ passato oltre mezzo secolo da quella tragica data e la penisola con il suo debole territorio continua a fare il conto di danni e vittime. Colpita soprattutto la regione Liguria, dove il forte vento e le piogge hanno provocato esondazioni, allagamenti e cedimenti stradali. “Non uscite da casa“: è l’appello del sindaco di Sestri Levante, Valentina Ghio per le condizioni meteo che sono “preoccupanti”.

Ma i temporali non hanno risparmiato il resto del Nord: Disagi anche in Toscana, nel Salernitano ed a Roma, dove si registrano centinaia interventi della polizia locale per la caduta di alberi, che hanno portato alla chiusura temporanea di alcune strade in direzione della Capitale.

L’allerta meteo continua anche oggi, lunedì 4 novembre, con le scuole che resteranno chiuse: nelle prossime ore sono previste, infatti, su alcune regioni ancora temporali di forte intensità e le amministrazioni cittadine di alcuni comuni, per il momento di Liguria e Campania, hanno deciso di sospendere le lezioni.