Maltempo, si aggrava situazione nel nord e centro Italia

editato in: da

(Teleborsa) – Si aggravano le conseguenze del maltempo con un’ondata di freddo polare che si è abbattuto con particolare intensità sul nord e centro Italia: 5 persone sono finite con l’auto nel fiume Mincio, unico emissario del Lago di Garda e ultimo affluente del Po prima dell’estuario. Uno degli occupanti risulta disperso. A Mantova un treno per Milano ha urtato un albero caduto sui binari per il forte vento. Nessun ferito. In corso verifiche tecniche sulla linea ferroviaria da parte di Trenitalia e RFI. Duomo di Vigevano chiuso per la caduta di calcinacci probabilmente a causa del maltempo e anche qui per il forte vento che ha imperversato nella zona.

Maggio decisamente invernale sotto le Alpi. In alcune zone dell’Alto Adige neve fino ai 500 metri di quota. Sulle Dolomiti tra i 20 e 30 centimetri di neve fresca. Clima quasi natalizio anche nel Veneto, pioggia e freddo in pianura mentre a bassa quota si registrano fra i 30 e i 40 cm di neve. Recuperati la notte scorsa a quasi 4.000 metri di quota, nel Monte Rosa, tre alpinisti francesi che si erano persi sul ghiacciaio.

Neve anche a bassa quota in diverse località di Lombardia, Ligura ed Emilia-Romagna. Allarme esondazione per la continua pioggia battente che ha ingrossato i corsi d’acqua con percolo di esondazioni.