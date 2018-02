Maltempo, RFI: traffico ferroviario del 28 febbraio prosegue come da programma

(Teleborsa) – La circolazione ferroviaria prosegue secondo il programma previsto dal Piano neve e gelo di Rete Ferroviaria Italiana,(RFI) senza particolari criticità.

Come programmato, sulla rete ferroviaria nazionale, sta circolando l’80% dei treni alta velocità, con ritardi medi di 15 minuti. Nel Lazio, viaggia il 70% dei treni regionali, il 20% in più rispetto ai treni in circolazione ieri.

Informazioni sulle corse cancellate e sulle soluzioni di viaggio alternative sono disponibili sui canali di comunicazione delle Imprese ferroviarie.

La riduzione dell’offerta – spiega RFI – si e resa necessaria per consentire un più contenuto uso dell’infrastruttura, garantendo così una maggiore e continua efficienza, in particolare a Roma Termini e nel nodo ferroviario capitolino.