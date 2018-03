Maltempo, RFI: garantito il 100% dell’offerta dei treni ad alta velocità

(Teleborsa) – Il maltempo continua a fare danni, anche se questa volta a colpire è stato soprattutto il ghiaccio.

A causa del gelicidio che ha ghiacciato le linee di alimentazione elettrica dei treni, RFI fa sapere che la circolazione ferroviaria è sospesa sulle linee Genova – Milano, Genova – Torino, Genova – Savona e Parma – La Spezia.

In Emilia Romagna e in Veneto, dove era prevista per oggi 2 marzo 2018 un’offerta dell’80%, i treni stanno viaggiando anche in percentuali maggiori.

Sulla restante rete regionale la circolazione procede con regolarità.

Garantito il 100% dell’offerta dei treni ad alta velocità.