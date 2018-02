Maltempo: operativo lo scalo di Fiumicino. In corso piano antineve

(Teleborsa) – La lunga nevicata che ha interessato la città di Roma nella notte ha causato solo qualche ritardo all’aeroporto intercontinentale di Fiumicino, Leonardo da Vinci.

“Sono operative, nonostante l’intensa nevicata che si è verificata nella notte, le principali infrastrutture di volo dell’aeroporto di Fiumicino”, scrive Adr in una nota spiegando che è in corso il piano antineve, “con uomini e mezzi a lavoro dalla notte per sgombrare piste, piazzali e vie di rullaggio, sotto il coordinamento dello ‘Snow Committee’ (composto da Enac, Enav, ADR e rappresentanti delle compagnie aeree)”.

Al momento si stanno verificando alcuni ritardi per i voli in partenza e in arrivo a Fiumicino e Ciampino, con una previsione di progressivo miglioramento nel corso della mattinata. Il personale di Adr sta tenendo informati i passeggeri nei terminal, “si consiglia comunque di contattare la propria compagnia aerea per avere una situazione aggiornata sull’orario del volo”. “Procedono, in modo frequente e continuo, le operazione di de-icing degli aeromobili per rimuovere i depositi nevosi e impedire la formazione di ghiaccio”.

La società di gestione del principale sistema aeroportuale italiano, composto dai due aeroporti di Fiumicino – “Leonardo da Vinci” e Ciampino – “Giovan Battista Pastine”, già da ieri sera, 25 febbraio 2016, sta utilizzando mezzi speciali quali lame con spazzole integrate, spargitori di liquido anticongelante e turbine per consentire l’utilizzo delle infrastrutture aeroportuali. La pulizia sta interessando sia la zona landside (area esterna al perimetro aeroportuale) che airside (area interna doganale che comprende piste di volo, vie di rullaggio e piazzole di sosta aeromobili). Nel primo caso le operazioni di rimozione prevedono l’utilizzo di sale e mezzi meccanici su percorsi stradali e pedonali, nel secondo caso di altre dotazioni antighiaccio de-icing aeromobili (100.000 litri di liquido antighiaccio per gli aeromobili) e mezzi antineve (80.000 litri di liquido antighiaccio per le pavimentazioni) in dotazione a Fiumicino.