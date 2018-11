Maltempo: Italia ha 8 settimane per chiedere il Fondo di solidarietà Ue

editato in: da

(Teleborsa) – “Per i terribili eventi climatici che quest’anno hanno fatto vittime e danni in tutto il Paese, Roma ha ancora 8 settimane per chiedere a Bruxelles di attivare il Fondo di solidarietà. Il Fondo è pensato per soccorrere i paesi colpiti da disastri naturali”.

Lo ha scritto il sito italiano del Parlamento europeo su Twitter, ricordando in un secondo messaggio che “la solidarietà europea si è già fatta sentire in passato. Dal 2002 a oggi l’Italia ha ricevuto 2,5 miliardi di euro dal Fondo europeo di solidarietà. Si tratta del più ingente contributo mai dato a un paese membro per affrontare emergenze e prima ricostruzione”.

Il nostro Paese è il primo beneficiario di questo genere di aiuti, soprattutto a causa dei terremoti che da soli ammontano ad oltre due miliardi di danni. Al secondo posto la Germania, con poco più di un miliardo di euro dovuti per quasi la metà ai danni provocati dalla tempesta Kyrill del gennaio 2007 e dalle inondazioni del maggio 2013; chiude il podio la Francia con 252,6 milioni di euro.