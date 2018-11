Maltempo in Sicilia, straripa fiume a Mazara del Vallo. Si contano i danni: sfollati e barche affondate

editato in: da

(Teleborsa) – Si contano i danni a Mazara del Vallo dopo l’ondata di maltempo che ha colpito la città nelle ultime ore. La pioggia incessante caduta durante tutta la notte di ieri, secondo quanto comunicato dall’Amministrazione comunale oltre 80mm di pioggia, ha provocato allagamenti sparsi in tutto il territorio e in numerose abitazioni ed esercizi commerciali. Il fiume Mazaro è esondato causando danni e disagi: pescatori in lacrime per la perdita delle loro barche, auto parcheggiate inghiottite dalle acque, strade e scantinati allagati.

“Quanto accaduto – ha detto il sindaco Nicolò Cristaldi– fa emergere ulteriormente la gravità della situazione sul fiume Mazaro per il quale da 8 anni aspettiamo che la Regione autorizzi i lavori per l’assetto idrogeologico dello stesso”.

Il porto nuovo di Mazara del Vallo è stato momentaneamente chiuso alla navigazione. Il sito, infatti, è reso pericoloso dalla consistente mole di detriti arrivati in seguito alla piena e poi allo straripamento del Mazaro. “Stiamo lavorando – fanno sapere dalla Capitaneria di porto – per rendere il porto navigabile al più presto e per consentire ai pescherecci di potervi entrare”