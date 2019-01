Maltempo in Italia, gelo artico in arrivo. Possibile neve a Roma giovedì 24

editato in: da

(Teleborsa) – Ondata di freddo artico in arrivo sull’Italia. Possibile neve a Roma in settimana, probabilmente giovedì 24 gennaio. Nevicate, comunque, sin dalla giornata di domani, lunedì 21, sulle zone del centro sud dell’Appennino. In ogni caso, per l’intera settimana forte maltempo con aria molto fredda sull’intera penisola. Nelle prossime ore al centro sud pioggia e neve anche a bassa quota, mentre da mercoledì e per tutto giovedì saranno coinvolte anche le regioni del nord.

Per le prossime 24 ore aumento della nuvolosità sull’Emilia e Romagna, pur con qualche squarcio di sereno. Forte nuvolosità comunque sul resto del Paese. Rovesci di pioggia in Sardegna e Sicilia, ma condizioni meteorologiche cattive praticamente su tutte le zone del Paese.

Per quanto riguarda la neve a Roma, ricordiamo che la capitale è stata coperta dalla coltre bianca meno di un anno fa, per l’esattezza il 26 febbraio 2018. Altre nevicate degne di rilievo nel 2012, nel 1986 (11 febbraio) e 1985 (5 gennaio). La nevicata record, dopo un precedente del 1956, cominciò a cadere sulla città nella notte della Befana del 1985, quando intorno alle 23 i fiocchi imbiancarono rapidamente tutte le strade. Il traffico rimase bloccato per diverse ore del giorno successivo, rimanendo poi a lungo difficoltoso, causa il ghiaccio che si era formato, Anche le linee telefoniche subirono ripetute interruzioni.